В Україні далі дешевшає пальне — мережі АЗС знизили ціни на бензин

З 15 по 18 грудня в Україні знову знизилися ціни на бензин: в середньому від 6 до 50 копійок. На деяких АЗС знижка сягає 1,5 гривні.

Скільки коштує бензин на АЗС

Ціна на бензин А-95 знизилася на 35 копійок за літр і тепер становить 52,08 гривні. А А-95 преміум здешевшав на 51 копійку за літр і коштує 55,07 гривні. Водночас дизельне пальне здешевшало всього на 6 копійок — зараз воно коштує 52,22 гривні.

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На АЗС мережі ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 гривню. А-95 — до 54,99 гривні за літр, А-95+ — до 56,99 гривні за літр. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні — 54,99 гривні за літр.

Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-1,5 гривні за літр.