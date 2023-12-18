Сколько стоит бензин на АЗС

Цена на бензин А-95 снизилась на 35 копеек за литр и теперь составляет 52,08 гривны. А А-95 премиум подешевел на 51 копейку за литр и стоит 55,07 гривны. В то же время, дизельное топливо подешевело всего на 6 копеек — сейчас оно стоит 52,22 гривны.

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На АЗС сети ОККО и WOG бензины подешевели на 1 гривну. А-95 – до 54,99 гривны за литр, А-95+ – до 56,99 гривны за литр. Цена на ДТ в этих сетях осталась на прежнем уровне – 54,99 гривны за литр.

Такие сети как Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цену на все виды горючего на 0,12-1,5 гривны за литр.