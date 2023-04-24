Травень зустріне рекордно низькими цінами на пальне: пора робити запаси

Експерти очікують зниження цін на дизель та бензин до кінця тижня. Усьому причиною падіння вартості нафти 21 квітня.

На скільки подешевшає паливо

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповів, що зниження цін на нафту призвело до повернення вартості палива до показників кінця березня. Це найменші ціни за 2 роки.

Ціни на пальне повернулися до мінімальних позицій за останні два роки. На мою думку, це може спричинити подальші цінові змагання між операторами АЗС в Україні. З огляду на низьку ціну та ситуацію на зовнішніх ринках, очікується що перші кроки до зниження цін на бензин та дизель зроблять АЗС групи "Приват" або "Укрнафти". Таким чином ці мережі повернуться в середній ціновий сегмент,

– пояснив Сіренко.

Він додав, що можна очікувати зниження ціни ще на 3 гривні за літр, або ж на 1,5 – 2 гривні за літр у тому випадку. якщо мережі АЗС "Приват" та "Укрнафта" стримуватимуть їх апетити.

Цю думку підтримав засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Він вважає, що дизель коштуватиме 40 гривень за літр.

Мережі АЗС знизять ціну на стелах на 1–2 гривень за літр, а решту знижуватимуть своїми маркетинговими програмами та знижками до реальної відпускної ціни в 40 гривень за літр. З бензином ситуація дещо схожа, але цей вид пального не потрапляє в Україну контрабандою з Росії тому бензин коштуватиме дорожче за дизель, хоча теж здешевшає в найближчому майбутньому на 1 гривень за літр,

– сказав Льоушкін.

Що буде з автогазом

Сіренко зазначив, що ціни на автогаз поступово ростуть, через підвищений попит. Деякі оптовики на минулому тижні підвищили ціни на паливо на 20–50 копійок за літр. Зростання ціни в опті, на думку експерта позначиться і на роздрібних цінах. Також вплив має те, що знизились відвантаження автогазу з Литви до України.

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