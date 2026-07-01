Ще мінус 4 – 5 гривень на літрі: яке пальне в Україні відчутно дешевшатиме в липні

В Україні продовжить дешевшати дизельне пальне, яке в середньому знизилося на 14 гривень від пікових значень у квітні. Цьому сприяє падіння гуртових цін на ресурс.

На скільки впаде ціна дизелю

Цього тижня ціни на дизельне пальне в усіх українських мережах впали нижче 80 гривень за літр. Існують підстави очікувати подальшого зниження. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За даними експерта, різниця між гуртовими й роздрібними цінами на дизель 29 червня становила в середньому 13 гривень:

гурт – 64 гривні;

роздріб – 77 гривень.

Сергій Куюн зазначає, що така різниця цін дає простір для подешевшання дизпального на 4 – 5 гривень орієнтовно у першій третині липня. Однак рух вниз нині стримує низька маржинальність бензину, яка тиждень тому була нульовою.

На початку цього тижня ситуація дещо покращилася: у гурті ціна встановилася на позначці 68 гривень за літр, у роздрібі – 75 гривень, тобто з'явилося 7 гривень різниці (до цього було 3,5 гривні).

З огляду на таку ситуацію, експерт робить висновок, що дизель почав дотувати продаж бензину на заправках. Не маючи змоги заробити на продажі бензину, мережі АЗС повільніше знижують ціну на дизпальне. Попри це, здешевшання триватиме.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Є потенціал для подальшого зниження цін на дизель. Я думаю, що це має бути діапазон десь 70 – 75 гривень за літр.

Сергій Куюн називає підвищення цін на бензин малоймовірним і порівнює його з рухом проти течії, на який трейдери навряд чи підуть.

Які ціни на пальне сьогодні

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", у червні найбільше здешевшали дизель та автогаз. Середні ціни на пальне в Україні станом на 30 червня були такі:

Бензин А-95 преміум – 78,74 гривні за літр (-1,19 гривні порівняно з 1 червня);

Бензин А-95 – 74,59 гривні за літр (-1,39 гривні);

Бензин А-92 – 68,85 гривні за літр (-86 копійок);

Дизельне паливо – 76,19 гривні за літр (-9,35 гривні);

Автогаз – 40,65 гривні за літр (-5,8 гривні).

Нагадаємо, що під час весняної кризи, спричиненої війною в Ірані й блокуванням Ормузької протоки, середні ціни на дизель в Україні перетнули позначку 90 гривень за літр (у середньому +30 гривень порівняно з кінцем лютого).

Водночас бензин дорожчав не так стрімко й додав у ціні 14 гривень на літрі (майже 80 гривень на пікових значеннях), а його подорожчання тривало й після стабілізації ситуації з дизпаливом.