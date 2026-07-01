Насколько упадет цена на дизельное топливо

На этой неделе цены на дизельное топливо во всех украинских сетях упали ниже 80 гривен за литр. Есть основания ожидать дальнейшего снижения. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По данным эксперта, разница между оптовыми и розничными ценами на дизельное топливо 29 июня составляла в среднем 13 гривен:

опт – 64 гривны;

розничная – 77 гривен.

Сергей Куюн отмечает, что такая разница в ценах дает возможность для удешевления дизельного топлива на 4 – 5 гривен примерно в первой трети июля. Однако движение вниз сейчас сдерживает низкая маржа на бензин, которая неделю назад была нулевой.

В начале этой недели ситуация несколько улучшилась: на оптовом рынке цена установилась на отметке 68 гривен за литр, в рознице – 75 гривен, то есть разница составила 7 гривен (до этого она составляла 3,5 гривны).

Учитывая такую ситуацию, эксперт делает вывод, что дизельное топливо начало субсидировать продажу бензина на заправках. Не имея возможности заработать на продаже бензина, сети АЗС медленнее снижают цену на дизельное топливо. Несмотря на это, снижение цен будет продолжаться.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Есть потенциал для дальнейшего снижения цен на дизельное топливо. Я думаю, что это должен быть диапазон где-то 70 – 75 гривен за литр.

Сергей Куюн называет повышение цен на бензин маловероятным и сравнивает его с движением против течения, на которое трейдеры вряд ли пойдут.

Каковы цены на топливо сегодня

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", в июне больше всего подешевели дизельное топливо и автогаз. Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 30 июня были следующими:

Бензин А-95 премиум – 78,74 гривны за литр (-1,19 гривны по сравнению с 1 июня);

Бензин А-95 – 74,59 гривны за литр (-1,39 гривны);

Бензин А-92 – 68,85 гривны за литр (-86 копеек);

Дизельное топливо – 76,19 гривны за литр (-9,35 гривны);

Автогаз – 40,65 гривны за литр (-5,8 гривны).

Напомним, что во время весеннего кризиса, вызванного войной в Иране и блокированием Ормузского пролива, средние цены на дизельное топливо в Украине превысили отметку в 90 гривен за литр (в среднем +30 гривен по сравнению с концом февраля).

В то же время бензин дорожал не так стремительно и прибавил в цене 14 гривен за литр (почти 80 гривен на пиковых значениях), а его подорожание продолжалось и после стабилизации ситуации с дизтопливом.