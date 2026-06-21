Про це повідомило іранське агентство Tasnim із посиланням на джерело, близьке до переговорної групи.

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Які вимоги висуває Іран?

За словами співрозмовника агентства, один із найважливіших морських шляхів світу не буде відкритий, доки не буде забезпечено дотримання режиму припинення вогню в Лівані.

Крім того, Тегеран наполягає на наданні винятків та дозволів, які дадуть змогу відновити повноцінний експорт іранської нафти на міжнародні ринки. І

Ормузька протока є одним із найважливіших транспортних коридорів для світової енергетики. Вона з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Індійським океаном. Через цей вузький морський шлях проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки.

Будь-які обмеження судноплавства в цьому районі традиційно викликають занепокоєння на міжнародних ринках. Закриття або тривале блокування протоки може призвести до перебоїв у поставках енергоносіїв, зростання цін на нафту та посилення інфляційного тиску в багатьох країнах світу.

Як на це реагує США?

США спростували повідомлення про закриття Ормузької протоки та заявили, що один із найважливіших морських маршрутів світу продовжує працювати у звичайному режимі.

За даними американських військових, лише протягом 20 червня через протоку пройшли 55 торгових суден. Загалом вони перевезли понад 17 мільйонів барелів нафти для світових ринків.

У CENTCOM наголосили, що рух суден залишався безперебійним і здійснювався за встановленими міжнародними маршрутами. Також американська сторона послалася на оцінку Об'єднаного морського інформаційного центру, який підтвердив безпечний прохід цивільних суден через акваторію.

Американські військові запевнили, що продовжують стежити за ситуацією в регіоні та забезпечувати свободу навігації.