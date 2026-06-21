Прибули до Цюриха й представники Ірану та країни-посередниці Пакистану. Про це пише Reuters та CNN.

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Що відомо про переговори США та Ірану?

Венс разом із дружиною прибув на авіабазу Еммен у Швейцарії. У складі американської делегації також спецпосланець США з питань миру Джаред Кушнер і представник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Пріоритетами Венса в переговорах з Іраном є створення структури переговорів, досягнення прогресу в ядерних питаннях та припинення вогню в Лівані.

Сподіваюся, що ми досягнемо прогресу в ядерному питанні, досягнемо прогресу в питанні припинення вогню в Лівані. Ймовірно, переговори триватимуть кілька днів,

– цитували журналісти слова віцепрезидента США перед його вильотом.

Він також зазначав, що "є багато чого обговорити".

"Я впевнений, що в іранців також будуть питання, які вони хотіли б обговорити", – сказав посадовець.

Іранська делегація теж уже прибула до Швейцарії.

Я вважаю, що пригноблені діти Мінабу та всі дорогі мученики Ірану спостерігають за кожною моєю дією та поведінкою щохвилини. Вони бачать нас і очікують від нас чогось. Якщо Бог дасть, я не буду соромитися пригноблених мучеників та іранської нації, і я повернуся з високо піднятою головою до своїх товаришів, з якими я рахую моменти, щоб знову побачитися,

– сказав спікер парламенту Галібаф після прибуття до Цюриха.

На переговорах 21 червня також буде присутній прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і головнокомандувач армії Сайєд Асім Мунір.

Пакистан продовжить підтримувати та сприяти реалізації домовленостей, досягнутих між Ісламською Республікою Іран і Сполученими Штатами,

— йдеться в заяві МЗС Пакистану.

До слова, 20 червня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки та звинуватив США у порушенні домовленостей.

При цьому Штати заперечили закриття Ормузької протоки . Там кажуть, що за добу нею пройшло 55 торгових суден.



