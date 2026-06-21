Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

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Яку заяву зробили у США?

У повідомленні американського командування зазначається, що 20 червня інтенсивність руху комерційних суден через протоку навіть зросла.

За інформацією командування, протягом доби Ормузькою протокою пройшли 55 торгових суден. Вони перевезли значні обсяги вантажів, зокрема понад 17 мільйонів барелів нафти, яка була доставлена на світові ринки.

Американські військові наголошують, що рух через протоку залишався безперебійним, а судна могли користуватися встановленими міжнародними маршрутами без додаткових перешкод.

У CENTCOM також послалися на рекомендації Об'єднаного морського інформаційного центру, який підтвердив можливість безпечного проходу для всіх цивільних суден.

Американські сили продовжують перебувати в регіоні та уважно стежать за ситуацією. Їхнім завданням залишається забезпечення стабільності морських перевезень та дотримання принципу свободи навігації в одному з ключових енергетичних коридорів світу.

Варто зауважити, що Ормузька протока має стратегічне значення для глобальної економіки, оскільки через неї проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу. Будь-які перебої в роботі цього маршруту можуть суттєво вплинути на енергетичні ринки та світові ціни на нафту.

Що відомо про начебто закриття протоки?

Іран оголосив про закриття Ормузької протоки для морського судноплавства 20 червня.

У Тегерані наголосили, що обмеження судноплавства є реакцією на дії Вашингтона та його союзників у регіоні. США нібито порушили меморандум про завершення війни. У військовому командуванні заявили, що рішення про закриття протоки є лише початком відповіді на ситуацію.

Крім того, Тегеран висунув претензії до Ізраїлю. Іранська влада звинувачує ізраїльську сторону у продовженні бойових дій, проведенні військових операцій на півдні Лівану та невиконанні зобов'язань щодо виведення військ із регіону.

В Ірані заявили, що дії США та Ізраїлю підривають стабільність на Близькому Сході та створюють додаткові ризики для безпеки. Тому Тегеран попередив про можливе застосування так званих асиметричних заходів тиску, якщо ситуація не зміниться.