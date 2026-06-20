Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Головний штаб "Хатам аль-Анбія".

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Чому Іран обмежує рух через Ормузьку протоку?

У своїй заяві іранське військове командування зазначило, що рішення є лише початковим етапом відповіді.

Це перший крок. Подальші заходи будуть вжиті, якщо порушення продовжаться,

– заявили у штабі "Хатам аль-Анбія".

Також у Тегерані звинуватили США у порушенні нібито укладеного меморандуму про завершення війни, а Ізраїль – у продовженні бойових дій та "вбивствах" у південному Лівані, а також у невиконанні умов щодо виведення військ із регіону.

Іранська сторона наголосила, що дії Вашингтона та Тель-Авіва підривають стабільність у регіоні та змушують Тегеран вдаватися до "асиметричних заходів тиску".

Вато зауважити, що Ормузька протока є одним із найважливіших стратегічних морських шляхів у світі, через який проходить значна частина експорту нафти та скрапленого газу з країн Перської затоки. Навіть тимчасові обмеження можуть мати глобальні наслідки для енергетичних ринків, логістики та страхування морських перевезень. Через цей маршрут щодня проходять танкери з нафтою з країн ОПЕК, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту.

Якою була реакція Трампа?

Перші заяви від Ірану про закриття протоки з'явилися ще 19 червня. На них відреагував президент США Дональд Трамп.

У своїй публікації в соцмережі Truth Social він заявив, що "Іран не отримає жодної копійки". Також він зауважив, що США "пішли на зустріч не через відчай – це Іран був у відчаї".

Трамп також дав зрозуміти, що Вашингтон не змінює свою жорстку позицію щодо Ірану та очікує виконання раніше озвучених умов.

Раніше США оголосили про припинення морської блокади іранських портів і прибережних районів, дозволивши рух цивільних суден у Перській та Оманській затоках. За даними американської сторони, цей крок був частиною тимчасових домовленостей щодо деескалації.