Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Главный штаб "Хатам аль-Анбия".

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Почему Иран ограничивает движение через Ормузский пролив?

В своём заявлении иранское военное командование отметило, что это решение является лишь первым этапом ответных мер.

Это первый шаг. Дальнейшие меры будут приняты, если нарушения продолжатся,

– заявили в штабе "Хатам аль-Анбия".

Также в Тегеране обвинили США в нарушении якобы заключенного меморандума о прекращении войны, а Израиль – в продолжении боевых действий и "убийствах" в южном Ливане, а также в невыполнении условий по выводу войск из региона.

Иранская сторона подчеркнула, что действия Вашингтона и Тель-Авива подрывают стабильность в регионе и вынуждают Тегеран прибегать к "асимметричным мерам давления".

Стоит отметить, что Ормузский пролив является одним из важнейших стратегических морских путей в мире, через который проходит значительная часть экспорта нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Даже временные ограничения могут иметь глобальные последствия для энергетических рынков, логистики и страхования морских перевозок. По этому маршруту ежедневно проходят танкеры с нефтью из стран ОПЕК, в частности из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.

Какова была реакция Трампа?

Первые заявления Ирана о закрытии пролива появились еще 19 июня. На них отреагировал президент США Дональд Трамп.

В своей публикации в соцсети Truth Social он заявил, что "Иран не получит ни копейки". Также он отметил, что США "пошли на встречу не из-за отчаяния – это Иран был в отчаянии".

Трамп также дал понять, что Вашингтон не меняет свою жесткую позицию в отношении Ирана и ожидает выполнения ранее озвученных условий.

Ранее США объявили о прекращении морской блокады иранских портов и прибрежных районов, разрешив движение гражданских судов в Персидском и Оманском заливах. По данным американской стороны, этот шаг был частью временных договоренностей о деэскалации.