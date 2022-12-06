Пальне в Україні: ціни можуть піднятися внаслідок ембарго російської нафти

У понеділок, 5 грудня, набрало чинності ембарго ЄС на всю російську нафту, яка транспортується морем. Оскільки Україна напряму залежить від європейського ринку палива, то виникає питання, чи вистачить нафти та палива на всіх покупців.

Щоб дізнатися, чи може в Україні бути нестача палива, журналісти 24 каналу поспілкувалися з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим.

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На всіх палива може не вистачити

За словами експерта, більшість українських трейдерів мають спотові, а не довгострокові контакти на паливо. Це означає, що вони закуповують продукт тоді, коли він є на ринку у достатній кількості. У зв'язку з ембарго російської нафти у ЄС такого надлишку може не бути.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Оскільки постачання російської нафти до Європи припинилося, ті європейські підприємства, які працювали з російською нафтою, можуть відчувати нестачу продукту. Це означає, що вони можуть бути здатні забезпечувати тільки виконання довгострокових та короткострокових контрактів, а надлишків, які купляють українські компанії, може не залишитися.

Якщо ж зменшення обсягів нафти буде великим, в Україні може виникнути нестача палива. Тоді ціни і на бензин, і на дизель піднімуться.

Як відбуваються закупівлі ?

Великі споживачі підписують довгострокові контракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів. Вони є пріоритетними для нафтопереробних підприємств. А те, що залишилось після виконання довгострокових та середньострокових контрактів, потрапляє на вільний ринок. Там укладаються короткострокові або спотові контракти, які укладає більшість українських трейдерів.

Чи можуть трейдери укласти довгострокові контракти зараз

Уже зараз українські компанії можуть змінити тактику та укласти довгострокові контракти. Проте, скоріше за все, у них не вистачить мотивації.

Це можна зробити, проте для цього необхідні якісь стимули. А стимулів у них немає, оскільки держава зняла це питання з порядку денного, хоча це небезпечно,

– пояснює Геннадій Рябцев.

Експерт додає, що цієї зими додадуться потреби забезпечення генераторів, адже більшість з них працює на бензині або дизелі. Враховуючи те, що генератори використовують всі підприємства, більшість закладів та інші споживачі, споживання цьогоріч точно збільшиться.

Ембарго російської нафти