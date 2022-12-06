Пальне в Україні: ціни можуть піднятися внаслідок ембарго російської нафти
У понеділок, 5 грудня, набрало чинності ембарго ЄС на всю російську нафту, яка транспортується морем. Оскільки Україна напряму залежить від європейського ринку палива, то виникає питання, чи вистачить нафти та палива на всіх покупців.
Щоб дізнатися, чи може в Україні бути нестача палива, журналісти 24 каналу поспілкувалися з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим.
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На всіх палива може не вистачити
За словами експерта, більшість українських трейдерів мають спотові, а не довгострокові контакти на паливо. Це означає, що вони закуповують продукт тоді, коли він є на ринку у достатній кількості. У зв'язку з ембарго російської нафти у ЄС такого надлишку може не бути.
Оскільки постачання російської нафти до Європи припинилося, ті європейські підприємства, які працювали з російською нафтою, можуть відчувати нестачу продукту. Це означає, що вони можуть бути здатні забезпечувати тільки виконання довгострокових та короткострокових контрактів, а надлишків, які купляють українські компанії, може не залишитися.
Якщо ж зменшення обсягів нафти буде великим, в Україні може виникнути нестача палива. Тоді ціни і на бензин, і на дизель піднімуться.
Як відбуваються закупівлі ?
Великі споживачі підписують довгострокові контракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів. Вони є пріоритетними для нафтопереробних підприємств. А те, що залишилось після виконання довгострокових та середньострокових контрактів, потрапляє на вільний ринок. Там укладаються короткострокові або спотові контракти, які укладає більшість українських трейдерів.
Чи можуть трейдери укласти довгострокові контракти зараз
Уже зараз українські компанії можуть змінити тактику та укласти довгострокові контракти. Проте, скоріше за все, у них не вистачить мотивації.
Це можна зробити, проте для цього необхідні якісь стимули. А стимулів у них немає, оскільки держава зняла це питання з порядку денного, хоча це небезпечно,
– пояснює Геннадій Рябцев.
Експерт додає, що цієї зими додадуться потреби забезпечення генераторів, адже більшість з них працює на бензині або дизелі. Враховуючи те, що генератори використовують всі підприємства, більшість закладів та інші споживачі, споживання цьогоріч точно збільшиться.
Ембарго російської нафти
- Нагадаємо, 5 грудня набрало чинності європейське ембарго російської сирої нафти, яка транспортується морським шляхом. Імпорт нафти трубопроводом поки що дозволений, проте так постачається тільки 10% продукту.
- Поруч із ембарго лідери G7 запровадили стелю цін на російську нафту для третіх країн, дозволивши своїм компаніям надавати морські послуги тільки на транспортування нафти, ціна якої не перевищує 60 доларів за барель. У зв'язку з цим у Чорному морі виникла черга з танкерів.
- Ці кроки було зроблені для того, щоб обмежити можливість Росії фінансувати війну в Україні.