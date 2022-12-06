Горючее в Украине: цены могут подняться в результате эмбарго российской нефти

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго ЕС на всю российскую нефть, транспортируемую по морю. Поскольку Украина напрямую зависит от европейского рынка топлива, возникает вопрос, хватит ли нефти и топлива на всех покупателей.

Чтобы узнать, может ли в Украине быть нехваткой топлива, журналисты 24 канала пообщались с экспертом Национального института стратегических исследований Геннадием Рябцевым.

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На всех топлива может не хватить

По словам эксперта, большинство украинских трейдеров имеют спотовые, а не долгосрочные контакты на топливо. Это означает, что они закупают продукт тогда, когда он находится на рынке в достаточном количестве. В связи с эмбарго российской нефти в ЕС такого излишка может не быть.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Поскольку поставки российской нефти в Европу прекратились, те европейские предприятия, которые работали с российской нефтью, могут испытывать недостаток продукта. Это означает, что они могут быть способны обеспечивать только исполнение долгосрочных и краткосрочных контрактов, а излишек, покупаемых украинскими компаниями, может не остаться.

Если же уменьшение объемов нефти будет большим, в Украине может возникнуть нехватка топлива. Тогда цены и на бензин, и на дизель поднимутся.

Как происходят закупки?

Крупные потребители подписывают долгосрочные контракты с производителями нефтепродуктов. Они приоритетны для нефтеперерабатывающих предприятий. То, что осталось после выполнения долгосрочных и среднесрочных контрактов, попадает на свободный рынок. Там заключаются краткосрочные или спотовые контракты, заключаемые большинством украинских трейдеров.

Могут трейдеры заключить долгосрочные контракты сейчас

Уже сейчас украинские компании могут изменить тактику и заключить долгосрочные контракты. Однако, скорей всего, у них не хватит мотивации.

Это можно сделать, однако для этого необходимы какие-то стимулы. А стимулов у них нет, поскольку государство сняло этот вопрос с повестки дня, хотя это опасно,

– объясняет Геннадий Рябцев.

Эксперт добавляет, что этой зимой прибавятся потребности в обеспечении генераторов, ведь большинство из них работает на бензине или дизеле. Учитывая, что генераторы используют все предприятия, большинство заведений и другие потребители, потребление в этом году точно увеличится.

Эмбарго российской нефти