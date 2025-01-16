Великі мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне
- Великі мережі АЗС ОККО та WOG підняли ціни на всі види пального, зокрема бензин і газ подорожчали на 1,50 гривні за літр з початку року.
- Регіональні мережі, такі як "Автотранс" і "Приват", також збільшили ціни на бензин і дизель, а "БРСМ-Нафта" підняла ціни на всі види пального.
- На окремих АЗС бензин А-95 подорожчав на 1,14 гривні за літр, а дизельного пального в мережі "Приват" немає.
Великі національні мережі ОККО та WOG підняли ціни на всі види пального. Схожі зміни спостерігаються і в інших мережах – подекуди пальне зросло в ціні на 1,5 гривні.
Як змінилися ціни на пальне
На АЗС ОККО ціни зросли нерівномірно: бензин і скраплений газ подорожчали на 50 копійок за літр, а дизельне пальне додало 1 гривню за літр, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Enkorr.
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У WOG вся лінійка пального подорожчала на 75 копійок за літр.
З початку року на ОККО бензин і газ здорожчали на 1,50 гривні за літр, дизельне пальне — також на 1,50 гривні за літр, повністю врахувавши зростання акцизу. У WOG ціни зросли на 1,75 гривні за літр.
Цікаво! Схожі зміни спостерігаються і в мережі UPG. Вартість бензину та газу там збільшилася аналогічно до ОККО, а сьогодні дизельне пальне подорожчало ще на 50 копійок, досягнувши 53,90 гривні за літр.
Як зросли ціни в інших мережах
Регіональні мережі:
- У Полтаві мережа "Автотранс" підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 гривню за літр.
- BVS збільшила вартість лише дизелю на 50 копійок за літр, до 54,99 гривні за літр.
Мережа "Приват":
- На окремих працюючих АЗС бензин А-95 подорожчав на 1,14 гривні за літр, до 57,08 гривні за літр.
- Ціна газу зросла на 1 гривню за літр, до 37,98 гривні за літр.
- Дизельного пального в мережі, як і раніше, немає.
Дискаунтери:
- У "БРСМ-Нафти" ціни за день зросли: бензин подорожчав на 41 копійку за літр (до 53,72 гривні за літр), дизель – на 7 копійок за літр (до 49,78 гривні за літр), газ – на 24 копійок за літр (до 34,93 гривні за літр).
- "Авантаж 7" підняв ціни на всі види пального на 50 копійок за літр. З початку року бензин і дизель у мережі подорожчали на 1 гривню за літр, тоді як газ додав 2 гривні за літр, перевищивши рівень нового акцизу.