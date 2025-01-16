Великі мережі АЗС суттєво підняли ціни на пальне

Великі національні мережі ОККО та WOG підняли ціни на всі види пального. Схожі зміни спостерігаються і в інших мережах – подекуди пальне зросло в ціні на 1,5 гривні.

Як змінилися ціни на пальне

На АЗС ОККО ціни зросли нерівномірно: бензин і скраплений газ подорожчали на 50 копійок за літр, а дизельне пальне додало 1 гривню за літр, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Enkorr.

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У WOG вся лінійка пального подорожчала на 75 копійок за літр.

З початку року на ОККО бензин і газ здорожчали на 1,50 гривні за літр, дизельне пальне — також на 1,50 гривні за літр, повністю врахувавши зростання акцизу. У WOG ціни зросли на 1,75 гривні за літр.

Цікаво! Схожі зміни спостерігаються і в мережі UPG. Вартість бензину та газу там збільшилася аналогічно до ОККО, а сьогодні дизельне пальне подорожчало ще на 50 копійок, досягнувши 53,90 гривні за літр.

Як зросли ціни в інших мережах

Регіональні мережі:

У Полтаві мережа "Автотранс" підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 гривню за літр.

BVS збільшила вартість лише дизелю на 50 копійок за літр, до 54,99 гривні за літр.

Мережа "Приват":

На окремих працюючих АЗС бензин А-95 подорожчав на 1,14 гривні за літр, до 57,08 гривні за літр.

Ціна газу зросла на 1 гривню за літр, до 37,98 гривні за літр.

Дизельного пального в мережі, як і раніше, немає.

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