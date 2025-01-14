Як зміняться ціни на пальне у 2025 році

На це не вплинуть навіть підвищення ставок акцизного збору та суттєвий підйом світового ринку, повідомляє 24 канал з посиланням на Сергія Куюна, експерта з ринку пального.

"Якщо ми рік розпочали з ціни 74 долари за барель, то вчора вона була 82 долари. 10% додала ціна нафти. Відповідно не змогли втримати на колонках ціни оператори і бачимо, що минулого тижня був перший етап підвищення на 1-1,5 гривні, сьогодні відбулося в деяких мережах підвищення"

– зазначив він.

Експерт пояснив, що коливання в межах 1-1,5 гривні відбуваються часто, бо це особливість цього ринку. А ринок залежний від світової ціни. Однак Куюн не бачить жодних передумов, аби ціна додала, наприклад, від семи до 10 гривень за літр бензину.

"Говорити про те, щоб ціна додала на сім гривень, десять гривень на літрі або 20-15% від ціни – для цього немає сьогодні підстав абсолютно ніяких",

– запевнив Сергій Куюн.

Цікаво! Куюн також нагадав, що протягом 2024 року 95-й бензин за рік подорожчав на 4,7 гривні (9,5%), ціни на дизпальне зросли на 2,4 гривні (4,7%), а скраплений газ – 3,1 гривні на літрі (12%).