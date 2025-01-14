Как изменятся цены на топливо в 2025 году

На это не повлияют даже повышение ставок акцизного сбора и существенный подъем мирового рынка, сообщает 24 канал со ссылкой на Сергея Куюна, эксперта по рынку топлива.

"Если мы год начали с цены 74 доллара за баррель, то вчера она была 82 доллара. 10% добавила цена нефти. Соответственно не смогли удержать на колонках цены операторы и видим, что на прошлой неделе был первый этап повышения на 1-1,5 гривны, сегодня произошло в некоторых сетях повышение"

– отметил он.

Эксперт пояснил, что колебания в пределах 1-1,5 гривны происходят часто, потому что это особенность этого рынка. А рынок зависим от мировой цены. Однако Куюн не видит никаких предпосылок, чтобы цена добавила, например, от семи до 10 гривен за литр бензина.

"Говорить о том, чтобы цена прибавила на семь гривен, десять гривен на литре или 20-15% от цены – для этого нет сегодня оснований абсолютно никаких",

– заверил Сергей Куюн.

Интересно! Куюн также напомнил, что в течение 2024 года 95-й бензин за год подорожал на 4,7 гривны (9,5%), цены на дизтопливо выросли на 2,4 гривны (4,7%), а сжиженный газ – 3,1 гривны на литре (12%).