Как изменились цены на топливо

На АЗС ОККО цены выросли неравномерно: бензин и сжиженный газ подорожали на 50 копеек за литр, а дизельное топливо прибавило 1 гривну за литр, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Enkorr.

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В WOG вся линейка топлива подорожала на 75 копеек за литр.

С начала года на ОККО бензин и газ подорожали на 1,50 гривны за литр, дизельное топливо - также на 1,50 гривны за литр, полностью учитывая рост акциза. В WOG цены выросли на 1,75 гривны за литр.

Интересно! Похожие изменения наблюдаются и в сети UPG. Стоимость бензина и газа там увеличилась аналогично ОККО, а сегодня дизельное топливо подорожало еще на 50 копеек, достигнув 53,90 гривны за литр.

Как выросли цены в других сетях

Региональные сети:

В Полтаве сеть "Автотранс" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривну за литр.

BVS увеличила стоимость только дизеля на 50 копеек за литр, до 54,99 гривны за литр.

Сеть "Приват":

На отдельных работающих АЗС бензин А-95 подорожал на 1,14 гривны за литр, до 57,08 гривны за литр.

Цена газа выросла на 1 гривну за литр, до 37,98 гривны за литр.

Дизельного горючего в сети, по-прежнему, нет.

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