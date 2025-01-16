Как изменились цены на топливо
На АЗС ОККО цены выросли неравномерно: бензин и сжиженный газ подорожали на 50 копеек за литр, а дизельное топливо прибавило 1 гривну за литр, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Enkorr.
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В WOG вся линейка топлива подорожала на 75 копеек за литр.
С начала года на ОККО бензин и газ подорожали на 1,50 гривны за литр, дизельное топливо - также на 1,50 гривны за литр, полностью учитывая рост акциза. В WOG цены выросли на 1,75 гривны за литр.
Интересно! Похожие изменения наблюдаются и в сети UPG. Стоимость бензина и газа там увеличилась аналогично ОККО, а сегодня дизельное топливо подорожало еще на 50 копеек, достигнув 53,90 гривны за литр.
Как выросли цены в других сетях
Региональные сети:
- В Полтаве сеть "Автотранс" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривну за литр.
- BVS увеличила стоимость только дизеля на 50 копеек за литр, до 54,99 гривны за литр.
Сеть "Приват":
- На отдельных работающих АЗС бензин А-95 подорожал на 1,14 гривны за литр, до 57,08 гривны за литр.
- Цена газа выросла на 1 гривну за литр, до 37,98 гривны за литр.
- Дизельного горючего в сети, по-прежнему, нет.
Дискаунтеры:
- В "БРСМ-Нафты" цены за день выросли: бензин подорожал на 41 копейку за литр (до 53,72 гривны за литр), дизель – на 7 копеек за литр (до 49,78 гривны за литр), газ – на 24 копеек за литр (до 34,93 гривны за литр).
- "Авантаж 7" поднял цены на все виды топлива на 50 копеек за литр. С начала года бензин и дизель в сети подорожали на 1 гривну за литр, тогда как газ добавил 2 гривны за литр, превысив уровень нового акциза.