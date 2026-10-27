Франція змінює правила продажу дизеля, щоб збити ціни: що чекає на водіїв

Нестабільність на паливному ринку продовжує бити по гаманцях європейських водіїв, змушуючи уряди шукати екстрені рішення. Одна з найбільших економік ЄС готується запустити новий механізм стримування цін на автозаправках.

Який новий механізм запускає уряд

Франція змінює правила використання стратегічних запасів дизельного пального, щоб вгамувати зростання цін на пальне, пише Reuters.

З 1 листопада уряд розпочне масштабне вивільнення 10 мільйонів барелів дизеля зі своїх стратегічних резервів. Однак тепер роздрібним продавцям не доведеться повертати ці обсяги назад державі:

паливні компанії купуватимуть цей дизель за цінами, нижчими за ринкові;

це дозволить миттєво збити вартість пального на АЗС для кінцевого споживача.

За словами представника французького галузевого об’єднання паливних компаній Ufip, прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню вже схвалив нову схему використання резервів.

Чому влада змінює правила

Раніше уряд Франції застосовував іншу схему:

компаніям передавали стратегічні запаси лише у тимчасове користування;

а приблизно через місяць компанії повертали їх назад.

Тепер від цієї практики відмовилися, щоб забезпечити стабільніший тиск на ціни.

Представники Ufip зазначають, що роздрібні мережі вже активно працюють над впровадженням цього пільгового механізму на своїх заправках.

Раніше французький уряд заявляв, що використання резервів може знизити ціну дизеля на АЗС на 12 – 18 євроцентів за літр.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу цінники на дизельне пальне вже пробили історичні максимуми. Головною причиною таких стрибків є серйозні перебої з постачанням нафтопродуктів на світовому ринку через війни на Близькому Сході та війну Росії проти України. Усе це змушує європейські уряди "розпаковувати" стратегічні запаси.