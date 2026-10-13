Що відбувається з цінами на пальне у Франції

І вже з 1 листопада ціни на дизельне пальне у Франції знизяться на 18 євроцентів за літр завдяки вивільненню пального зі стратегічних резервів уряду, про що пише Euronews.

Зокрема, Себастьян Лекорню оголосив про цей захід у соцмережі X у понеділок, 12 жовтня, після зустрічі з дистриб'юторами пального. Цей захід діятиме до кінця січня.

Зниження цін також поширюватиметься:

  • на побутовий мазут для опалення;
  • дизельне пальне для транспортних компаній;
  • червоне дизельне пальне, яке використовують фермери, рибалки та будівельники.

Уряд продаватиме 10 мільйонів барелів дизельного пального зі стратегічних резервів за собівартістю. Це пальне закупили ще до початку війни в Ірані.

Урядова підтримка здавалася неминучою. Нині Франція є однією з країн ЄС із найвищими цінами на пальне на АЗС,
– йдеться у матеріалі.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Станом на 5 жовтня середня ціна дизеля становила 2,355 євро за літр. Це значно вище за середній показник у 27 країнах ЄС – 2,149 євро за літр.

Вищі ціни лише у трьох країнах:

  1. Фінляндії – 2,553 євро;
  2. Нідерландах – 2,506 євро;
  3. Данії – 2,488 євро.

Що відбувається з цінами в інших країнах

Однак стрімке зростання цін на пальне на АЗС спостерігається не лише у Франції. У сусідніх країнах ціни також сягають рекордних рівнів.

Наприклад, у Бельгії літр дизеля коштує в середньому 2,349 євро, у Німеччині – 2,254 євро, а в Італії – 2,273 євро.

Водночас Іспанія належить до країн із найнижчими середніми цінами: літр дизеля там коштує 1,918 євро.

Нагадаємо, що Франція якраз відмовляється від російського пального. Уряд наголосив, що його немає та не буде на ринках країни.