Куди подінеться російське пальне та як це вплине на ціни для водіїв

Попри ймовірну реалізацію дизельної угоди між США та Росією, на французьких заправках пального з Росії точно не буде. Про це в інтерв'ю France Inter офіційно заявив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр. За його словами, через успішні удари України по російських НПЗ Москва втратила звичні ринки збуту, тому зараз намагається перекинути залишки експорту в Азію.

Ми знаємо походження кожного літра дизпального, яке ви купуєте на заправці. На нього є сертифікат походження. Російського дизпального у Франції немає і не буде,

– наголосив урядовець, відповідаючи на запитання про можливі тіньові схеми постачання.

Щоб захистити гаманці своїх громадян від коливань на світовому ринку, французький уряд ухвалив радикальне рішення. Протягом наступних трьох місяців на внутрішній ринок випустять 10 мільйонів барелів дизеля зі стратегічних запасів країни. Лескюр попередив водіїв, що миттєвого обвалу цін очікувати не варто, проте вже з початку листопада вартість пального на АЗС почне поступово і стабільно знижуватися.

Що відомо про скандальну дизельну угоду та дефіцит у Росії

Нагадаємо, раніше стало відомо про наміри Дональда Трампа та Владіміра Путіна укласти угоду щодо постачання понад 300 тисяч тонн російського дизеля до США. Як повідомляв 24 Канал, перший танкер MINERVA ZEN вже нібито прямує до американських берегів. Однак експерти сумніваються, що Москва здатна виконати ці обіцянки.

Економіст Олег Пендзин пояснив, що через системні удари українських дронів Росія втратила близько 50% своїх нафтопереробних потужностей. Країна-агресорка сама зіткнулася з жорстким дефіцитом пального, яке критично необхідне для її логістики та ведення війни. Тому спроби Кремля вийти на нові ринки – це радше політичний блеф і намагання створити прецедент для зняття європейських санкцій, на що Європа, як бачимо на прикладі Франції, не погоджується.