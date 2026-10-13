Что происходит с ценами на топливо во Франции

И уже с 1 ноября цены на дизельное топливо во Франции снизятся на 18 евроцентов за литр благодаря выделению топлива из стратегических резервов правительства, о чем пишет Euronews.

В частности, Себастьян Лекорню объявил об этой мере в соцсети X в понедельник, 12 октября, после встречи с дистрибьюторами топлива. Эта мера будет действовать до конца января.

Снижение цен также распространится:

на бытовой мазут для отопления;

дизельное топливо для транспортных компаний;

красное дизельное топливо, которое используют фермеры, рыбаки и строители.

Правительство будет продавать 10 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических резервов по себестоимости. Это топливо было закуплено еще до начала войны в Иране.

Поддержка со стороны правительства казалась неизбежной. В настоящее время Франция является одной из стран ЕС с самыми высокими ценами на топливо на АЗС,

– говорится в материале.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По состоянию на 5 октября средняя цена дизельного топлива составляла 2,355 евро за литр. Это значительно выше среднего показателя по 27 странам ЕС – 2,149 евро за литр.

Более высокие цены наблюдаются лишь в трех странах:

Финляндии – 2,553 евро; Нидерландах – 2,506 евро; Дании – 2,488 евро.

Что происходит с ценами в других странах

Однако стремительный рост цен на топливо на АЗС наблюдается не только во Франции. В соседних странах цены также достигают рекордных уровней.

Например, в Бельгии литр дизельного топлива стоит в среднем 2,349 евро, в Германии – 2,254 евро, а в Италии – 2,273 евро.

В то же время Испания входит в число стран с самыми низкими средними ценами: литр дизельного топлива там стоит 1,918 евро.

Напомним, что Франция как раз отказывается от "российского топлива". Правительство подчеркнуло, что его нет и не будет на рынках страны.