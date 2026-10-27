Франция меняет правила продажи дизельного топлива, чтобы снизить цены: что ждет водителей

Какой новый механизм запускает правительство

Франция меняет правила использования стратегических запасов дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен на топливо, пишет Reuters.

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С 1 ноября правительство начнет масштабное высвобождение 10 миллионов баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов. Однако теперь розничным продавцам не придется возвращать эти объемы государству:

топливные компании будут закупать этот дизель по ценам ниже рыночных;

это позволит мгновенно снизить стоимость топлива на АЗС для конечного потребителя.

По словам представителя французского отраслевого объединения топливных компаний Ufip, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню уже одобрил новую схему использования резервов.

Почему власти меняют правила

Ранее правительство Франции применяло другую схему:

компаниям передавали стратегические запасы только во временное пользование;

а примерно через месяц компании возвращали их обратно.

Теперь от этой практики отказались, чтобы обеспечить более стабильное давление на цены.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Представители Ufip отмечают, что розничные сети уже активно работают над внедрением этого льготного механизма на своих заправках.

Ранее французское правительство заявляло, что использование резервов может снизить цену дизельного топлива на АЗС на 12–18 евроцентов за литр.

Напомним, во многих странах мира цены на дизельное топливо уже достигли исторических максимумов. Главной причиной таких скачков являются серьезные перебои с поставками нефтепродуктов на мировом рынке из-за войн на Ближнем Востоке и войны России против Украины. Все это вынуждает европейские правительства "распаковывать" стратегические запасы.