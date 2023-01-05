Ціни на пальне на українських АЗС продовжують знижуватись

Ціни пального усіх видів продовжують спадати другий тиждень поспіль. З 4 на 5 січня ціна бензину та дизпалива змінилася на кількох роздрібних АЗС.

На яких АЗС зменшилась ціна

Другий тиждень поспіль на станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 дешевшає на 1 гривню. Наразі ціна на обох АЗС складає 52 гривні за літр. Вартість бензинів А-95+ у цих мережах також знизилась на 1 гривню, до 54 гривень.

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Також А-95+ здешевшав у мережах Рур груп та Prime – до 51,99 гривні та 49 гривень відповідно. Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 гривню. Наразі його ціна на цих АЗС складає 53 і 53,99 гривні. Також на 9 копійок дизпаливо подешевшало в мережі АЗС БРСМ-Нафта.

Також на декілька копійок за тиждень здешевшала середньозважена ціна автогазу.

Нагадаємо, за попередній тиждень 23 – 30 грудня ціна на паливо усіх видів також знизилась. Ціна бензину А-95 найбільше змінилася на заправці KLO – на 1,10 гривні за літр. На заправках WOG, OKKO та UPG A-95 подешевшав на гривню за літр.