На которых АЗС снизилась цена

Вторую неделю подряд на станциях ОККО и WOG бензин марки А-95 дешевеет на 1 гривну. В настоящее время цена на обеих АЗС составляет 52 гривны за литр. Стоимость бензинов А-95+ в этих сетях также снизилась на 1 гривну до 54 гривен.

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Также А-95+ подешевел в сетях Рур групп и Prime – до 51,99 гривны и 49 гривен соответственно. Дизпальное в сетях Prime и VostokGaz подешевело на 0,5 и 1 гривну. Теперь его цена на этих АЗС составляет 53 и 53,99 гривны. Также на 9 копеек дизтопливо подешевело в сети АЗС БРСМ-Нефть.

Также на несколько копеек за неделю подешевела средневзвешенная цена автогаза.

Напомним, за предыдущую неделю 23 – 30 декабря цена на топливо всех видов также снизилась. Цена бензина А-95 больше всего изменилась на заправке KLO – на 1,10 гривны за литр. На заправках WOG, OKKO и UPG A-95 подешевел на гривну за литр.