"Хтось хоче більше заробити": чому насправді зросли ціни на пальне

З другої половини листопада ціни на бензин та дизель дещо зросли. У той час як зростання цін на дизель можна обґрунтувати стрибком на європейському ринку у жовтні, то ціни на бензин за прогнозами мали залишитися на такому самому рівні.

Зокрема, як повідомляв 24 каналу директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, завдяки зусиллям українських трейдерів бензин знаходиться у профіциті. Тобто, ріст цін на нього найближчим часом не очікується.

Цікаво 30 доларів за барель: Зеленський закликав лідерів встановити обмеження цін на російську нафту

Якщо при закупівлі дизельного та зимового дизельного пального і могли виникнути якісь проблеми, то їх наразі немає, оскільки контракти на постачання уже укладено. Максимальний ріст ціни на дизпаливо у листопаді прогнозувався на рівні 0,5-1 гривні.

Спроби підняти ціну штучно

Деякі українські АЗС підвищили ціни на паливо після масованих атак, спираючись на ажіотаж. Насправді приводів для такого підвищення немає, оскільки нестачі палива не передбачається. Окрім того, попит на паливо теж не збільшився, адже пік споживання давно пройшов, а витрати на сільськогосподарські потреби в рази перевищують потреби на генератори.

Витрати на генератори сильно переоцінені. Ці витрати, порівняно з тим, скільки влітку витрачали аграрії, незначні. Тому не можна казати про різке збільшення обсягів споживання восени,

– пояснив Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Геннадій Рябцев

Нагадаємо, Президент Зеленський закликав Захід надати Україні дизель та газ для компенсації дефіциту електроенергії. За його словами, стратегія Росії щодо знищення нашої інфраструктури не послабить рішучості звільнити окуповані території.