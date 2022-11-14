Ціни на продукти продовжать зростати: які саме товари подорожчають

З початку війни українці відчувають постійний ріст цін на продукти. Він зумовлений зростанням вартості енергоносіїв, коливанням долара та підвищеними витратами на логістику.

Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. Який ріст цін можна очікувати у найближчі два місяці, дізнався 24 канал.

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Енергозатратні продукти

В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.

Денис Марчук Заступник голови у Всеукраїнська Аграрна Рада У звʼязку із відключеннями електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, за рахунок чого об'єм продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10-15% залежно від категорії

Подешевшання гречки

Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.

Чи може бути дефіцит

Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.

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