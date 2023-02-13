Ціни на деякі продукти в Україні можуть різко змінитися, – агроекспертка

В Україні може незабаром знизитися ціна на деякі продукти. Зокрема, мова йде про яйця та свинину.

Це пов'язано з тим, що поголів'я курей та свиней буде поступово відновлюватися, каже фахівчиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Щодо харчових продуктів, що неприємно вразили українців в останні місяці зростанням цін, а це яйця курячі та свинина, то тут буде спостерігатися стабілізація та навіть часткове незначне зниження. Для обох цих категорій було характерне тимчасове призупинення відновлення поголів’я на початку війни в умовах подальшої невизначеності. Однак зараз поголів’я курей-несучок та свиней поступово збільшуються, ми вже можемо фіксувати стабілізацію цін, і в перспективі можливе зниження,

– сказала фахівчиня.

Цікаво Індекс Бігмака: на скільки українська ціна відрізняється від світових, – The Economist

Як зростала ціна на яйця

З початку повномасштабного вторгнення вартість яєць зросла майже вдвічі – з 33,4 гривні у лютому до 63,3 гривні у листопаді цього року. Головна причина цього полягає у скороченні поголів'я курей після початку війни та внаслідок ракетних ударів, а також проблем з електропостачанням.

Ці проблеми поступово вирішуються завдяки імпорту електроенергії та поступовому відновленню поголів'я, тому з грудня попереднього року ціна поступово знижується.

За областями, найдорожче яйця вартують у столиці, а також Київській, Запорізькій та Херсонській областях.