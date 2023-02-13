Это связано с тем, что поголовье кур и свиней будет постепенно восстанавливаться, говорит специалист Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Что касается пищевых продуктов, которые неприятно поразили украинцев в последние месяцы ростом цен, а это куриные яйца и свинина, то здесь будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка восстановления поголовья в начале войны в условиях дальнейшей неопределенности. Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение,

– сказала специалист.

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Как росла цена на яйца

С начала полномасштабного вторжения стоимость яиц выросла почти вдвое – с 33,4 гривны в феврале до 63,3 гривны в ноябре этого года. Главная причина этого заключается в сокращении поголовья кур после начала войны и в результате ракетных ударов, а также проблем с электроснабжением.

Эти проблемы постепенно разрешаются благодаря импорту электроэнергии и постепенному восстановлению поголовья, поэтому с декабря предыдущего года цена постепенно снижается.

По областям, дороже всего яйца стоят в столице, а также Киевской, Запорожской и Херсонской областях.