Яким має бути курс за індексом Бігмака

Оскільки у Сполучених Штатах Америки Бігмак коштує 5,36 долара, а в Україні 92 гривні, то обмінний курс між цінами в такому випадку дорівнює 17,6 гривні за долар. Наразі офіційний курс встановлено на рівні 36,56 гривні за долар, тому, на думку The Econimist, гривня є на 53.5% недооціненою щодо долара.

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Що таке індекс Бігмака ?



Видання The Econimist впровадило індекс Бігмака як легковажний спосіб перевірити, чи валюти знаходяться на "правильному" рівні. Цей спосіб не є ідеальним, оскільки Бігмак у різних країнах складається з місцевих інгредієнтів, ціни на які відрізняються. Видання The Econimist впровадило індекс Бігмака як легковажний спосіб перевірити, чи валюти знаходяться на "правильному" рівні. Цей спосіб не є ідеальним, оскільки Бігмак у різних країнах складається з місцевих інгредієнтів, ціни на які відрізняються.

Якими є ціни на Бігмак в інших країнах

Польща – 7,75 злотих. Закладений обмінний курс до долара США становить 3,31. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 4,34, передбачає, що польський злотий недооцінений на 23,6%.

Чехія – 99 крон. Передбачуваний обмінний курс становить 18,47. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 21,95, свідчить про недооцінку чеської крони на 15,8%.

Молдова – 60 леїв. Передбачуваний обмінний курс становить 11,19. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 18,84, говорить про те, що молдавський лей занижений на 40,6%.

Єврозона – Бігмак коштує 4,86 євро в єврозоні та 5,36 долара в США. Приблизний обмінний курс становить 0,91. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, говорить про недооцінку євро на 1,4%.

Бігмак коштує 980 песо в Аргентині, тобто приблизний обмінний курс становить 182,84. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 184,70, свідчить про недооцінку аргентинського песо на 1%.

Швейцарія – Бігмак коштує 6,70 швейцарських франків у Швейцарії, тому передбачуваний обмінний курс становить 1,25. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, рейтинг про переоцінку швейцарського франка на 35,4%.

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