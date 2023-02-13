Яким має бути курс за індексом Бігмака
Оскільки у Сполучених Штатах Америки Бігмак коштує 5,36 долара, а в Україні 92 гривні, то обмінний курс між цінами в такому випадку дорівнює 17,6 гривні за долар. Наразі офіційний курс встановлено на рівні 36,56 гривні за долар, тому, на думку The Econimist, гривня є на 53.5% недооціненою щодо долара.
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Що таке індекс Бігмака ?
Видання The Econimist впровадило індекс Бігмака як легковажний спосіб перевірити, чи валюти знаходяться на "правильному" рівні. Цей спосіб не є ідеальним, оскільки Бігмак у різних країнах складається з місцевих інгредієнтів, ціни на які відрізняються.
Видання The Econimist впровадило індекс Бігмака як легковажний спосіб перевірити, чи валюти знаходяться на "правильному" рівні. Цей спосіб не є ідеальним, оскільки Бігмак у різних країнах складається з місцевих інгредієнтів, ціни на які відрізняються.
Якими є ціни на Бігмак в інших країнах
- Польща – 7,75 злотих. Закладений обмінний курс до долара США становить 3,31. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 4,34, передбачає, що польський злотий недооцінений на 23,6%.
- Чехія – 99 крон. Передбачуваний обмінний курс становить 18,47. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 21,95, свідчить про недооцінку чеської крони на 15,8%.
- Молдова – 60 леїв. Передбачуваний обмінний курс становить 11,19. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 18,84, говорить про те, що молдавський лей занижений на 40,6%.
- Єврозона – Бігмак коштує 4,86 євро в єврозоні та 5,36 долара в США. Приблизний обмінний курс становить 0,91. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, говорить про недооцінку євро на 1,4%.
- Бігмак коштує 980 песо в Аргентині, тобто приблизний обмінний курс становить 182,84. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 184,70, свідчить про недооцінку аргентинського песо на 1%.
- Швейцарія – Бігмак коштує 6,70 швейцарських франків у Швейцарії, тому передбачуваний обмінний курс становить 1,25. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, рейтинг про переоцінку швейцарського франка на 35,4%.
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На скільки в Україні подорожчали продукти
- У січні 2023 року інфляція склала 0,8% порівняно з груднем. Ціни на продукти харчування зросли на 1,4%.
- Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно.
- За рік війни найбільше зросли в ціні фрукти – на 77%, яйця – на 73,3%, а також рибу та рибні продукти – на 45,5%.