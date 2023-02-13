Підвищити акциз пропонується законопроєктом від 30 грудня. Його ставка підніметься на 3,81 гривні – з 8,42 гривні до 12,23 гривні за 1 літр.

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Яких напоїв стосується підвищення

Акциз зросте для алкогольних напоїв, міцність яких вища за 1,2%, але не більша за 22%. В основному це ігристі та газовані вина, також інші зброджені напої. Компенсувати підвищення виробник буде коштом підвищення ціни на товар – тобто, вартість напоїв зміниться у точності на суму зростання акцизу.

Зростання акцизних ставок на шкідливі товари є одним із механізмів компенсації. Це дозволить зберегти надходження до держбюджету після зменшення податкових ставок в рамках податкової реформи, каже її ініціатор Ростислав Шурма.

Новий спосіб розрахунку за алкоголь

В рамках податкової реформи, яку планують реалізувати уже цього року, планують скоротити частину тіньового ринку підакцизних товарів. Для цього розрахунок за усі підакцизні товари буде відбуватися виключно у безготівковій формі.

Такі нововведення анонсував відповідальний за реформу в ОП Ростислав Шурма. За його словами, ці зміни наберуть чинності тоді, коли в Україні не буде перебоїв з електроенергією.

Окрім того, застарілу акцизну марку на товарі буде замінено на QR-код. Його зможу відсканувати кожен покупець та отримати інформацію:

інформацію про виробника або імпортера товару;

місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром;

обладнання для виробництва.

Що передбачає податкова реформа