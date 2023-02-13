Підвищити акциз пропонується законопроєктом від 30 грудня. Його ставка підніметься на 3,81 гривні – з 8,42 гривні до 12,23 гривні за 1 літр.
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Яких напоїв стосується підвищення
Акциз зросте для алкогольних напоїв, міцність яких вища за 1,2%, але не більша за 22%. В основному це ігристі та газовані вина, також інші зброджені напої. Компенсувати підвищення виробник буде коштом підвищення ціни на товар – тобто, вартість напоїв зміниться у точності на суму зростання акцизу.
Новий спосіб розрахунку за алкоголь
В рамках податкової реформи, яку планують реалізувати уже цього року, планують скоротити частину тіньового ринку підакцизних товарів. Для цього розрахунок за усі підакцизні товари буде відбуватися виключно у безготівковій формі.
Такі нововведення анонсував відповідальний за реформу в ОП Ростислав Шурма. За його словами, ці зміни наберуть чинності тоді, коли в Україні не буде перебоїв з електроенергією.
Окрім того, застарілу акцизну марку на товарі буде замінено на QR-код. Його зможу відсканувати кожен покупець та отримати інформацію:
- інформацію про виробника або імпортера товару;
- місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром;
- обладнання для виробництва.
Що передбачає податкова реформа
- Реформа запровадить зниження ставок ПДФО, ЄСВ, ПДВ та заміну податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал.
- Попередній варіант реформи закладав зниження ставок до рівня близько 10%, однак цифри можуть бути іншими, оскільки надто низькі податки можуть не підтримати партнери України.
- Для того, щоб сума податкових надходжень до бюджету не зменшилася, пропонується знайти компенсатори. Автори реформи розмірковують над впровадженням додаткового податку на готівку, заборони продавати алкоголь та цигарки готівкою, а також заборони "зарплатних ФОПів".