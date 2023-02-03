Ініціатор реформи та заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма анонсує масштабні зміни у сплаті податків після впровадження нововведення.

Практично всі представлені в залі європейські компанії сплачують "білі", легальні зарплати. Але є безліч бізнесменів, які платять зарплати у конвертах. І я розумію, наскільки вам складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони заощаджують 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх у рівне становище,

– пояснив Ростислав Шурма.

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За його словами, податкову реформу "не відпустять" і впровадять уже цьогоріч. Невдовзі робота над законопроєктом буде завершена, після чого його передадуть на розгляд парламенту після узгодження з міжнародними партнерами, зокрема із Міжнародним валютним фондом.

Що передбачає реформа

Нововведення запровадить різке зниження ставок ПДФО, ЄСВ, ПДВ та заміну податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал. Попередній варіант реформи закладав зниження ставок до рівня близько 10%, однак цифри можуть бути іншими, оскільки надто низькі податки можуть не підтримати партнери України.

Для того, щоб сума податкових надходжень до бюджету не зменшилася, пропонується знайти компенсатори. Автори реформи розмірковують над впровадженням додаткового податку на готівку, заборони продавати алкоголь та цигарки готівкою, заборони "зарплатних ФОПів".

Нагадаємо, щоб вилучити з ринку нелегальний алкоголь, тютюнові вироби та наповнювачі для електронних сигарет, буде впроваджено обов'язкове нанесення QR – коду на пляшки та упаковування.