Инициатор реформы и заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма анонсирует масштабные изменения после внедрения нововведения.

Практически все представленные в зале европейские компании оплачивают "белые", легальные зарплаты. Но есть множество бизнесменов, платящих зарплаты в конвертах. И я понимаю, насколько сложно конкурировать с теми, кто платит зарплату в конверте, потому что они экономят 40% налогов. Наша реформа изменит эту ситуацию и поставит всех в равное положение,

– объяснил Ростислав Шурма.

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По его словам, налоговую реформу "не отпустят" и внедрят уже в нынешнем году. Вскоре работа над законопроектом будет завершена, после чего будет передана на рассмотрение парламента после согласования с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом.

Что предполагает реформа

Нововведение введет резкое снижение ставок НДФЛ, ЕСВ, НДС и замену налога на прибыль предприятия на налог на выведенный капитал. Предыдущий вариант реформы закладывал снижение ставок до уровня около 10%, однако цифры могут быть другими, поскольку слишком низкие налоги могут не поддержать партнеры Украины.

Для того чтобы сумма налоговых поступлений в бюджет не уменьшилась, предлагается найти компенсаторы. Авторы реформы размышляют над внедрением дополнительного налога на наличные, запретом продавать алкоголь и сигареты наличными, запретом "зарплатных ФЛП".

Напомним, чтобы изъять с рынка нелегальный алкоголь, табачные изделия и наполнители для электронных сигарет, будет введено обязательное нанесение QR – кода на бутылки и упаковки.