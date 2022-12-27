Налог на снятие наличных

Налогообложение, по убеждению авторов концепции реформы, должно повысить стоимость сверток по НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем. Вместе с тем в материале подчеркивается, что данное предложение наиболее спорно.

Читайте также В госдуме России хотят наказать сбежавших из страны россиян путем повышения налогов

Будет работать налог на наличные деньги так: при снятии, например, 100 гривен в банкомате или кассе банка со счета человека будут списываться 100 гривен и налог.

Важно! Такое налоговое предложение сейчас на этапе дискуссий и предложений, поэтому окончательный размер ставки неизвестен. По словам собеседника ЭП в Офисе президента, вовлеченного в реформу, она "точно будет меньше 10%".

Налог на снятие наличных денег может не войти в законопроект

Вместе с тем существует вероятность, что в финальный законопроект налог на снятие наличных денег не войдет. Это будет зависеть от окончательных ставок НДС и НДФЛ, авторам удастся отстоять во время дискуссии с международными партнерами.

Однако почти наверняка в налоговой реформе будут другие ограничения на наличные расчеты. Среди них – запрет на снятие наличных юридическими лицами и запрет продажи за наличные деньги подакцизной продукции.

Все приведенные ограничения и налог на наличность авторы предлагают вводить только тогда, когда в Украине не будет проблем с безналичными расчетами, в частности, из-за длительных блекаутов и отсутствия стабильной связи,

– говорится в материале ЭП.