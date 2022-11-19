Куди їхати на закупи, а де вечеря обійдеться в пів зарплати: порівняння цін в Європі

Ціни на харчові продукти та кулінарію у різних країнах Європи відрізняються у рази. Проте у країнах, де продукти вартують більше, вище також зарплати та соціальні виплати.

Найдорожчими країнами континенту є Швейцарія та Ісландія, а найдешевшими – Білорусь та Косово. Як відрізняються ціни на різні харчові продукти у найпопулярніших супермаркетах країн Європи, порівнював 24 канал.

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На середину 2022 року українські ціни на продукти, як і до початку повномасштабної війни, є одними із найнижчих у Європі. Ще дешевші цінники можна знайти в Сербії, Північній Македонії, Білорусі та Косово. За даними платформи Numbeo, ціни у Косово найнижчі на континенті та на 76,5% менші у порівнянні з середніми цінами Нью-Йорку. А от у Швейцарії ціни на 13,32% більші за нью-йоркський рівень.

Ресторани та фастфуди

У недорогому ресторані в Україні можна витратити в середньому 170 гривень на їжу та близько 43 гривень на напій. Вечеря на двох у закладі із середнім рівнем цін обійдеться у середньому в 746 гривень.

Щоб сходити в недорогий ресторан у Швейцарії, доведеться заплатити приблизно 975 гривень лише за себе, а вечеря на двох у середньому за ціною закладі обійдеться майже у 3900 гривень. У цих цінах враховується тільки вартість страв, за напої ж доведеться заплатити від 144 до 253 гривень. Щоб взяти меню у МакДональдз потрібно буде віддати у середньому 584 гривні. Але варто зважати і на те, що і продукти для приготування їжі значно відрізняються за ціною від українських.

У той час в Польщі можна поїсти в ресторані на 242 гривні, якщо це недорогий заклад, і заплатити близько 1210 гривень у більш преміальному місці за двох. Вода у середньому коштуватиме близько 39 гривень, а пиво – 88. У Чехії ціни майже такі ж самі, вечеря для одного у бюджетному закладі коштує 281 гривню, а вечеря для двох людей у дорожчому ресторані — 1251 гривні. Пиво у Чехії дешевше – у середньому 70 гривень. Поїсти в МакДональдз у Польщі обійдеться у 200 гривень, а в Чехії потрібно буде заплатити уже 250.

Найдешевші розцінки у Сербії, Північній Македонії, Молдові та Косово. У недорогих закладах цих країн можна витратити близько 226, 154, 231 та 152 гривні відповідно. Ціни на напої у ресторанах цих країн варіюються від 19 до 48 гривень.

Овочі та фрукти

В Україні по кілограму яблук, бананів та апельсинів коштує у середньому 10,7, 58,7 та 73 гривні відповідно. Картопля, яка трохи піднялася у ціні вартує 9,5 гривні. Цибуля коштує у середньому 32,2 гривні, а помідор близько 75.

У той час кілограм яблук та бананів у Швейцарії можна купити у середньому за 66 та 47 гривень відповідно. Апельсини у найдорожчій країні Європи коштуватимуть менше, ніж в Україні – близько 54 гривень. Варто звернути увагу, що помідори у Швейцарії теж дешевші, ніж в Україні.

Кілограм найпопулярніших овочів коштуватиме у середньому:

картопля – 42 гривні

цибуля – 40 гривень

помідори – 69 гривень

У Польщі ціни значно дешевші, ніж в Україні. За яблука, банани та апельсини потрібно заплатити близько 14, 19 та 22 гривні відповідно. Картопля, цибуля та помідори коштуватимуть по 10, 12 і 36 гривень. А от у Німеччині вартість фруктів дещо дорожча. Щоб купити кілограм яблук, потрібно заплатити близько 42 гривні, а банани та апельсини обійдуться приблизно у 29 та 37 гривень відповідно. Картопля у Німеччині вартує близько 27 гривень, що у 3 рази більше, ніж в Україні. Цибуля і помідори коштують в рази дешевше – по 17 та 22 гривні.

У Франції ціни трохи дорожчі, ніж в Німеччині. Кілограм яблук там наразі коштує у середньому 45 гривень. Банани можна придбати у середньому за 33 гривні, а апельсини за 43. Картопля у Франції приблизно на 2-3 гривні дорожча, ніж у Німеччині – близько 30 гривень у середньому. Помідори та цибуля коштують у два рази дорожче – 53 та 34 гривні.

Молочні та м'ясні вироби

Найдешевше молоко продається у Польщі. Воно коштує в середньому на п'яту частину дешевше за українське – 25 гривень за літр. У Франції молоко коштує 39 гривень, та на кілька гривень дешевше – у Німеччині. А от у Швейцарії потрібно витратити на нього близько 64 гривень, вдвічі більше, ніж в Україні.

Ціна на яловичину найнижча в українських супермаркетах, а найвища у швейцарських. За вартість одного кілограму м'яса у Швейцарії – 854 гривні – можна купити майже 10 кілограмів в Україні. В Польщі кілограм яловичини вартує 140 гривень, а в Чехії 175 гривень. Відносно недорого це м'ясо коштує у Молдові та Албанії – 101 та 127 гривень відповідно. У Німеччині за кілограм яловичини доведеться віддати 245 гривень, а у Франції 314.

Ціна на яйця

За рік ціни на яйця в Україні подорожчали більш як на 80% і наразі переважають сербські та молдовські. Проте наші досі нижчі за албанські, польські та чеські. Якщо цінники на яйця в Україні досі здаються високими, варто поглянути на Швейцарію, де дванадцять яєць коштують 220 гривень. Проте і мінімальна зарплата у Швейцарії набагато більша ніж в інших країнах – 4000 євро.

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