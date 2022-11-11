Порівняно із кінцем минулого тижня, картопля подорожчала на 0,26%. Попри це, вона є одним із небагатьох продуктів та єдиним овочем, ціна на який знизилась під час війни. За даними Мінфіну, в листопаді минулого року середньозважена ціна на картоплю в Україні становила 11,92 гривні.

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Яка ціна на картоплю зараз

Наразі середньозважена ціна картоплі у супермаркетах становить 9,27 гривні, що на 18 копійок дорожче за середню ціну у жовтні. Ціни у супермаркетах наразі такі:

Metro – 8,6 гривні;

Auchan – 8,3 гривні;

Megamarket – 10,9 гривні.

Чому сталося подорожчання

За словами аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, тенденція до поступового зростання ціни на картоплю спостерігається щороку. Найдешевші ціни на неї виставлено одразу після збору врожаю, однак вона поступово збільшується.

Це пов'язано з тим, що не вся картопля придатна для довготривалого зберігання, а цього року відсоток такої картоплі високий. Частина виробників реалізують свою продукцію прямо з поля, не закладаючи картоплю на зберігання і пропонуючи її ринку по найнижчій ціні.

Світлана Литвин Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Збір врожаю картоплі вже закінчився і ціна почала поступово зростати. Така тенденція спостерігається щороку. Однак цього року додатково вплив має зростання вартості зберігання, особливо на фоні відключення електроенергії, що змушує використовувати генератори і нести додаткові витрати

Які продукти подорожчали у жовтні