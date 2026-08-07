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7 серпня, 15:27
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Ціни злетіли за лічені тижні: продукти в Росії дорожчають з новою силою

Ірина Гайдук

У Росії стрімко дорожчають базові продукти. Від початку року окремі товари вже додали в ціні понад 20%, а аналітики називають ситуацію на продовольчому ринку тривожною.

Як ростуть ціни на продукти 

Особливо різко прискорилося зростання цін на курятину та гречку. За тиждень до 3 серпня вони подорожчали швидше за інші продукти – на 1,4% та 0,9%, свідчать дані Росстату

Ціни на ці популярні серед росіян продукти ростуть від початку 2026 року: 

  • курятина додала 10,3%;
  • гречка – 7%.

Це при тому, що три роки поспіль гречка стабільно дешевшала, і в підсумку ціна впала двічі – до рівнів 2020 року. Однак зараз ситуація кардинально змінилася. 

Курятина місцями стала дорожчою за свинину, хоча роками саме птиця залишалася найдешевшим видом м'яса.

Аналітики вже говорять про можливий "гречаний армагедон" а загалом ситуацію з цими базовими товарами називають "лякаючою". 

Чому ростуть ціни в магазинах 

Причини зростання цін відрізняються. Подорожчання гречки пов'язують зі зростанням попиту., адже вона традиційно вважається "продуктом тривоги", пише The Moscow Times

Гречка – традиційний продукт тривоги, і ми бачили, що її кинулися скуповувати на початку липня, одразу після бензину. У південних регіонах у нас її змітали з полиць, 
– розповів менеджер роздрібної мережі. 

Ситуація з курятиною складніша. На птахівничі підприємства тиснуть високі витрати, спалахи захворювань і скорочення виробництва. 

Водночас зменшується імпорт, а попит на м'ясо влітку зріс через сезон пікніків. У результаті пропозиція не встигає за попитом, що й підштовхує ціни вгору.

Які ще продукти дорожчають

Слід зазначити, що подорожчання курятини і гречки – не поодинокий випадок. Цього року в Росії помітно зросли ціни й на інші продукти соціального набору, особливо на овочі, які є основою традиційних страв: 

  • на картоплю – майже на 15%;
  • на капусту – на 50%;
  • на моркву – на 54%;
  • на буряк – на 44%;
  • на цибулю – 42%.

Водночас цукор взагалі став "золотим". За тиждень він подорожчав на 1,2%, а від початку року – на цілих 21,2%.

Таким чином, ростуть ціни не на окремий продукт, а на значну частину базового продуктового кошика росіян. 

Нагадаємо, через здорожчання продуктів росіяни змушені економити на їжі. Зокрема, вони відмовляються від делікатесів та товарів, які купували раніше, переходячи на більше дешеві аналоги. 

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