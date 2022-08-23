Чи очікувати дефіциту продуктів та зростання цін через війну: прогноз експерта

Ціни в Україні на більшість продуктів продовжують зростати. Якою буде ситуації восени та чи врегулюється ріст цін, читайте у матеріалі.

Як розповів 24 каналу Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, внаслідок бойових дій та окупації територій, страждає врожай в Україні. Як результат, це може призвести навіть при можливому гарному врожаю до дефіциту окремих видів продуктів. Але це тільки припущення.

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Ілля Несходовський директор Інституту соціально-економічної трансформації Зараз йде поки що зниження цін. Але у жовтні вони зростуть через необхідність підприємств витрачати кошти на зберігання продукції, до прикладу, якщо це фрукти та овочі. Стосовно імпортних продуктів, то їхня ціна залежатиме від курсу долара та ситуації на світових ринках.

Ціни на інші споживчі товари

Прогнози від експерта:

Одяг – через знижений попит, ціни будуть триматися. Ріст вартості на цей товар призведе до зменшення попиту, відповідно товар не буде реалізований.

Побутова техніка – через вміле налагодження поставок, ціни на ці товари виросли і поки триматимуться.

Паливо (сюди відносимо й газ) – якщо буде прийняте рішення про повернення податків, але світові ціни на нафту падатимуть, то вартість в Україні на ці товари залишиться незмінною.

Електрика – все залежитиме від ситуації на ЗАЕС. Якщо атомна станція продовжуватиме працювати і її зможуть звільнити з окупації, то у населення не виникатиме проблем з енергозабезпеченням, і ціна на електроенергію залишатиметься у тій ціні, що й була. Якщо ситуація на ЗАЕС погіршиться і буде потреба, крім атомної дешевої електроенергії, використовувати електроенергію теплової електростанції, то це призведе до зростання ціни.

Послуги – ціни на сьогодні зросли, адже зросли й витрати серед українців у цій сфері.

Проїзд – вартість коливатиметься від зросту цін на паливо.

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