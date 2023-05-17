Яблука, морква та свинина: які продукти стрімко подорожчали

У квітні вартість багатьох продуктів значно зросла порівняно з минулим місяцем. Проте деякі товари на ринку навпаки, стали дешевшими й продовжують знижуватися в ціні у травні.

Як змінилися ціни на продукти у квітні

Держстат оприлюднила дані про середні ціни на продукти у квітні проти березня. Виявилося, що найбільше здорожчали яблука (18,6%) та морква (11%). Також значно піднялася вартість свинини (8,5%), яка тепер коштує 181,8 гривні за кілограм.

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Проте такі продукти такі як рис, пшоно, картопля навпаки просіли в ціні. Особливо знизилася ціна в таких товарах:

Гречка – 4,2%;

Яйця, 10 штук – 8,4%;

Буряк – 9,9%.

Найбільше з березня зросли ціни на м’ясо (3,3%), а також на рибу (0,5%), повідомили в Інституті аграрної економіки, передає 24 Канал. В той же час значно знизилися ціни на яйця (8,7%), олію соняшникову (1,6%), фрукти (1,4%), молоко (0,8%) та цукор (0,3%).

Сповільнення темпів зростання цін на споживчому ринку тривало з листопада 2022 року по березень 2023 року, коли вони зросли на 1,5% проти попереднього місяця. Однак у квітні ці темпи впали майже до мінімуму – до 0,2%. У квітні проти березня 2023 року ціни на продукти харчування зросли в середньому на 0,3%,

– пояснив академік НААН Юрій Лупенко.

Він додав, що тенденція на спад цін на продукти буде й надалі продовжуватися, особливо, коли почнеться надходження нового врожаю.

Чи будуть у червні дешеві фрукти