Робуста на вагу золота: ціни на каву дійшли до рекордної позначки
Джерело:Bloomberg
Ціни на каву досягнули рекордної позначки за останні 12 років. По усьому світу відчувається дефіцит зерен робусти й на це є декілька причин.
Чому ціни на каву ростуть
Через різке збільшення попиту на зерна робусти, які здебільшого використовуються для створення розчинної та меленої кави, ціни на неї зросли до максимуму за останніх 12 років.
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Причиною такого попиту стало зниження світової економіки та рівня життя людей, тому значна частина компаній відмовилася від арабіки на користь дешевшого аналога. Як наслідок, нині на ринку дефіцит цього продукту.
Ще однією причиною подорожчання є рекордно низький урожай в основних країнах виробниках. У В'єтнамі, через зростання цін на добрива, фермери відмовилися від кави та почали вирощувати авокадо або дуріанта. Бразилія цього року потерпала від засухи, а Індонезія від повеней.
Чи будуть у червні дешеві фрукти
- За рік ціни на фрукти подорожчали майже на 30%. Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зауважив у коментарі для 24 Каналу, що на ціни сильно впливає сезонний фактор.
- Він навів приклад з полуницею, яка нині коштує в магазинах 150 – 180 гривень за кілограм. А в опті – десь 120 гривень. Проте взимку вона коштувала від 250 до 400 гривень за кілограм і була чисто імпортна.
- Тож ціни почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Орієнтовно це станеться в першій половині червня.