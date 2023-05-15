Робуста на вес золота: цены на кофе дошли до рекордной отметки

Цены на кофе достигли рекордной отметки за последние 12 лет. По всему миру ощущается дефицит зерен робусты и на это несколько причин.

Почему цены на кофе растут

Из-за резкого увеличения спроса на зерна робусты, которые в основном используются для создания растворимого и молотого кофе, цены на него выросли. до максимума за последние 12 лет.

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Причиной такого спроса явилось снижение мировой экономики и уровня жизни людей, поэтому значительная часть компаний отказалась от арабики в пользу более дешевого аналога. Как следствие, сейчас на рынке дефицит этого продукта.

Напомним! Робуста является более дешевым сортом кофе, из-за неприхотливости ухода и простоты производства.

Еще одной причиной удорожания является рекордно низкий урожай в главных странах производителях. Во Вьетнаме из-за роста цен на удобрения фермеры отказались от кофе и начали выращивать авокадо или дурианта. Бразилия в этом году страдала от засухи, а Индонезия – от наводнений.

Однако экспорт растет. За первые шесть месяцев этого сезона в мире было экспортировано больше кофе, чем за те же периоды последние три года. Поставки в октябре 2022 года – марте 2023 были примерно на 4% выше, чем в 2021 – 2022 годах.

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