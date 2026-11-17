Осінній сезон приніс неприємні сюрпризи для шанувальників молочної продукції, адже цінники в супермаркетах знову почали змінюватися. Вітчизняні виробники опинилися у складній ситуації, яка змушує їх переглядати вартість свого товару.

Чому українцям доведеться платити більше за молочку

Наприкінці осені українські сировари змушені підвищувати ціни на свою продукцію через зростання собівартості та падіння попиту. Головним ударом для вітчизняного бізнесу стало засилля європейських товарів, які активно витісняють наших виробників з полиць супермаркетів, про що пише "ІНФАГРО".

Попри сподівання на зменшення поставок з-за кордону, європейські сири продовжують масово заходити на наш ринок. Найбільший тиск відчувається у сегменті твердих та напівтвердих сортів, де українському продукту стає дедалі важче конкурувати за гаманець покупця. Через постійні воєнні ризики заводи бояться робити великі запаси на складах, тому перекладають виробничі витрати у кінцеву ціну для споживача.

Куди експортують український продукт та що буде з цінами далі

Щоб втриматися на плаву, сировари намагаються перекрити втрати на внутрішньому ринку за рахунок експорту. Наразі зростають продажі плавлених та напівтвердих сирів до країн Близького Сходу та на пострадянський простір. Проте пробитися на ринок ЄС українським компаніям поки не вдається. У підсумку, вітчизняний сир продовжує дорожчати, що робить його ще менш привабливим для українців на тлі дешевшого європейського імпорту.

Важливо! Проблема конкуренції з європейською продукцією загострилася ще з початку повномасштабного вторгнення, коли логістичні ланцюги були зруйновані, а вартість енергоносіїв стрімко пішла вгору. Європейські фермери, які отримують значні дотації від своїх урядів, можуть пропонувати нижчі ціни, тоді як український бізнес змушений виживати в умовах війни та постійного зростання витрат.

До речі, на ринках вартість окремих позицій огірка вже сягнула 200 гривень за кілограм. Такий ціновий стрибок стався через завершення сезону плівкових теплиць та різке скорочення пропозиції.