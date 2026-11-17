Почему украинцам придется платить больше за молочные продукты

В конце осени украинские производители сыра вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за роста себестоимости и падения спроса. Главным ударом для отечественного бизнеса стало засилье европейских товаров, которые активно вытесняют наших производителей с полок супермаркетов, о чем пишет "ИНФАГРО".

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Несмотря на надежды на сокращение поставок из-за рубежа, европейские сыры продолжают массово поступать на наш рынок. Наибольшее давление ощущается в сегменте твердых и полутвердых сортов, где украинскому продукту становится все труднее конкурировать за кошелек покупателя. Из-за постоянных военных рисков заводы боятся делать большие запасы на складах, поэтому перекладывают производственные затраты на конечную цену для потребителя.

Куда экспортируют украинский продукт и что будет с ценами дальше

Чтобы удержаться на плаву, сыроделы пытаются покрыть потери на внутреннем рынке за счет экспорта. В настоящее время растут продажи плавленых и полутвердых сыров в страны Ближнего Востока и на постсоветское пространство. Однако пробиться на рынок ЕС украинским компаниям пока не удается. В результате отечественный сыр продолжает дорожать, что делает его еще менее привлекательным для украинцев на фоне более дешевого европейского импорта.

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Важно! Проблема конкуренции с европейской продукцией обострилась еще с начала полномасштабного вторжения, когда логистические цепочки были разрушены, а стоимость энергоносителей стремительно пошла вверх. Европейские фермеры, получающие значительные субсидии от своих правительств, могут предлагать более низкие цены, тогда как украинский бизнес вынужден выживать в условиях войны и постоянного роста расходов.

Кстати, на рынкахстоимость отдельных единиц огурца уже достигла 200 гривен а за килограмм. Такой ценовой скачок произошел из-за завершения сезона пленочных теплиц и резкого сокращения предложения.