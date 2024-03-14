Окуповані території півдня: ціни для населення поступово ростуть
Джерело:Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни здійснюють "покращення" соціально-економічного положення. Через їх старання ціни для населення зросли.
Ціни на окупованих територіях
Нині основними негативними чинниками, які впливають на українське населення на ТОТ Запорізької області, є:
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- безробіття;
- високі ціни навіть на життєво важливі товари;
- затримки до двох місяців зарплат для працівників так званих "підприємств" та "організацій".
Зростання цін спричинило перебування на території представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені "у відрядження" з території Росії. Їх фінансовий рівень значно переважає тутешні фінансові норми.
Центр національного спротиву наголошує, що кожен так званий “держслужбовець” та інші особи, які були відправлені на територію України для роботи в окупаційних адміністраціях та інших установах є законною ціллю для Сил оборони України,
– написали в ЦНС.