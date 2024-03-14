Цены на оккупированных территориях
Сейчас основными негативными факторами, которые влияют на украинское население на ВОТ Запорожской области, являются:
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- безработица;
- высокие цены даже на жизненно важные товары;
- задержки до двух месяцев зарплат для работников так называемых "предприятий" и "организаций".
Рост цен вызвало пребывание на территории представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены "в командировку" с территории России. Их финансовый уровень значительно превышает здешние финансовые нормы.
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый так называемый "госслужащий" и другие лица, которые были отправлены на территорию Украины для работы в оккупационных администрациях и других учреждениях является законной целью для Сил обороны Украины,
– написали в ЦНС.