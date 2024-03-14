Цены на оккупированных территориях

Сейчас основными негативными факторами, которые влияют на украинское население на ВОТ Запорожской области, являются:

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безработица;

высокие цены даже на жизненно важные товары;

задержки до двух месяцев зарплат для работников так называемых "предприятий" и "организаций".

Рост цен вызвало пребывание на территории представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены "в командировку" с территории России. Их финансовый уровень значительно превышает здешние финансовые нормы.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый так называемый "госслужащий" и другие лица, которые были отправлены на территорию Украины для работы в оккупационных администрациях и других учреждениях является законной целью для Сил обороны Украины,

– написали в ЦНС.

Напомним! В июле 2022 года депутата Херсонского облсовета задержали из-за активной помощи оккупантам. Она занимала "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".