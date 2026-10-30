Ціни на цибулю в Україні різко пішли вгору: скільки тепер коштує овоч

Осіннє похолодання та рясні дощі принесли українцям неприємні сюрпризи на продуктовому ринку. Популярний овоч з базового кошика почав стрімко набирати у вартості, змушуючи покупців переглядати свої витрати.

Чому вартість овочів різко пішла вгору та які загрози для врожаю бачать фермери

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли вперше від середини літа, сягнувши позначки у 10 – 16 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, про що повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Головною причиною такого цінового стрибка стало різке осіннє похолодання, яке змусило багатьох фермерів призупинити збирання врожаю.

Зверніть увагу! Значна частина цибулі досі залишається в полях, і через несприятливі погодні умови її якість стрімко погіршується. Більше того, овоч почав проростати прямо в ґрунті, що в майбутньому вкрай негативно позначиться на його здатності до тривалого зберігання. Через це обсяги пропозиції на ринку суттєво скоротилися, адже якісну продукцію виробники воліють притримати на складах, здійснюючи продажі наразі лише невеликими партіями.

Що відомо про цінову ситуацію на ринку зараз та скільки коштує цибуля в українських супермаркетах

Якщо порівнювати поточну ситуацію з аналогічним періодом минулого року, то ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже вищі в середньому на 33%. Експерти попереджають, що подальша вартість базового продукту залежатиме від того, чи дозволить погода аграріям зібрати залишки врожаю без критичних втрат якості.

Роздрібні ціни у великих торговельних мережах традиційно реагують на гуртові зміни з невеликою затримкою, але подорожчання вже б'є по гаманцях покупців. Наприкінці жовтня кілограм звичайної ріпчастої цибулі в "АТБ" обійдеться орієнтовно у 15-17 гривень. У мережі "Сільпо" цінники коливаються в межах 16 – 19 гривень за кілограм залежно від сорту та калібру, а в супермаркетах "Novus" та "Ашан" вартість добірної цибулі сягає 18 – 22 гривень. Українцям варто бути готовими, що найближчими тижнями ці цифри можуть ще трохи підрости, тому є сенс зробити невеликі запаси.

До речі, через прохолодну погоду пропозиція помідорів від українських тепличних господарств суттєво скоротилася, що спровокувало відчутний стрибок вартості. Наразі місцеві комбінати пропонують томати до продажу по 55 – 80 гривень за кілограм.