Цены на лук в Украине резко выросли: сколько теперь стоит этот овощ

Почему цены на овощи резко выросли и какие угрозы для урожая видят фермеры

Отпускные цены на репчатый лук в Украине выросли впервые с середины лета, достигнув отметки в 10–16 гривен за килограмм. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit. Главной причиной такого ценового скачка стало резкое осеннее похолодание, которое вынудило многих фермеров приостановить уборку урожая.

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Обратите внимание! Значительная часть лука до сих пор остается в полях, и из-за неблагоприятных погодных условий его качество стремительно ухудшается. Более того, овощ начал прорастать прямо в почве, что в будущем крайне негативно скажется на его способности к длительному хранению. Из-за этого объемы предложения на рынке существенно сократились, ведь качественную продукцию производители предпочитают придержать на складах, осуществляя продажи пока лишь небольшими партиями.

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Что известно о ценовой ситуации на рынке сейчас и сколько стоит лук в украинских супермаркетах

Если сравнивать текущую ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, то цены на репчатый лук в Украине уже выше в среднем на 33%. Эксперты предупреждают, что дальнейшая стоимость этого базового продукта будет зависеть от того, позволит ли погода аграриям собрать остатки урожая без критических потерь качества.

Розничные цены в больших торговых сетях традиционно реагируют на изменения оптовых цен с небольшой задержкой, но подорожание уже бьет по кошелькам покупателей. В конце октября килограмм обычного репчатого лука в "АТБ" обойдется примерно в 15–17 гривен. В сети "Сильпо" ценники колеблются в пределах 16–19 гривен за килограмм в зависимости от сорта и калибра, а в супермаркетах "Novus" и "Ашан" стоимость отборного лука достигает 18–22 гривен. Украинцам стоит быть готовыми к тому, что в ближайшие недели эти цифры могут еще немного вырасти, поэтому имеет смысл сделать небольшие запасы.

Кстати, из-за прохладной погоды предложение помидоров от украинских тепличных хозяйств существенно сократилось, что спровоцировало ощутимый скачок цен. Сейчас местные комбинаты предлагают помидоры по цене 55–80 гривен за килограмм.