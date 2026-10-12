Обвал цін на цибулю: чому фермери розпродають урожай та скільки коштує кілограм

Ситуація на українському ринку овочів різко змінилася, змушуючи аграріїв терміново переглядати вартість своєї продукції. Погодні сюрпризи під час збору врожаю зіграли лихий жарт, і тепер покупці можуть суттєво зекономити на базових продуктах.

Що відбувається з цінами на ринку та чому аграрії масово розпродають урожай

Станом на сьогодні фермери готові віддавати ріпчасту цибулю по 9 – 15 гривень за кілограм, що на 10% дешевше порівняно з минулим тижнем. Пропозиція на ринку стрімко зростає, а от попит з боку покупців залишається млявим, про що свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

Головною причиною такого цінового піке стала низька якість овочів. Через несприятливу погоду під час збирання врожаю значна частина цибулі просто не долежить до зими.

Намагаючись якомога швидше реалізувати таку продукцію, більшість фермерів продовжують знижувати відпускні ціни,

– зазначають експерти.

Натомість якісну цибулю виробники ховають у сховища, чекаючи кращих часів та вищих цін.

Якою була ситуація раніше та що з цінами зараз

Варто нагадати, що минулого року ситуація на ринку була дещо іншою. Попри нинішнє здешевлення, зараз ріпчаста цибуля в Україні в середньому коштує на 37% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Тоді ринок був перенасичений, а ціни трималися на нижчих позначках.

Зверніть увагу! Для звичайного споживача оптові ціни трансформуються у роздрібні з певною націнкою. На полицях великих торговельних мереж України вартість ріпчастої цибулі наразі коливається в межах 14 – 22 гривень за кілограм. Зокрема, в "АТБ" кілограм обійдеться приблизно у 14 – 15 гривень, у "Сільпо" ціни стартують від 16 гривень, а в мережі "Novus" добірну цибулю можна знайти за 18 – 22 гривні. Тож зараз ідеальний час, щоб зробити невеликі запаси на найближчі тижні, поки на ринку багато дешевої пропозиції.

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