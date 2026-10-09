Що відбувається з цінами на м'ясо в Україні

Найбільшого удару по гаманцях покупців зараз завдає яловичина, яка впевнено наближається до психологічної позначки. За даними порталу Мінфін, середня вартість яловичого гуляшу вже сягнула 499,50 гривні за кілограм, тоді як ще в середині вересня цей показник становив близько 438 гривень, про що пише agronews.ua. Яловичі ребра також не відстають: їхня ціна підскочила з 282,80 до 304,25 гривні за кілограм.

Свинина демонструє значно спокійнішу динаміку, хоча й тут цінники повзуть вгору. Свиняча лопатка нині обійдеться в середньому у 238,29 гривні за кілограм, додавши приблизно 17 гривень з початку осені. Грудинка, ребра, підчеревок та шашлик подорожчали лише на кілька гривень, а от ошийок навіть приємно здивував – він трохи здешевшав до 346,45 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! У сегменті курятини ситуація неоднозначна, тому тут можна знайти вигідніші пропозиції. Куряче філе додало в ціні 21 гривню і тепер коштує 247 гривень за кілограм. Натомість стегно та тушка стали доступнішими: їх продають по 147,33 та 114,25 гривні відповідно, а гомілки тримаються на рівні 119 гривень за кілограм.

Як захистити свій бюджет від переплат

Головне правило для споживачів сьогодні – не лінуватися порівнювати пропозиції у різних торгових мережах. Розбіжності у вартості одних і тих самих продуктів можуть сягати кількох десятків гривень. Наприклад, ту ж саму яловичину в одному гіпермаркеті можна знайти за 479 гривень, а в іншому доведеться викласти всі 520 гривень. Свиняча грудинка також демонструє шалений розкид: від 199 до 255 гривень за кілограм залежно від магазину.

Важливо! Традиційно осінній період в Україні супроводжується переглядом цін на продовольство через зростання витрат на енергоносії, логістику та зберігання продукції. Раніше експерти вже попереджали, що скорочення поголів'я великої рогатої худоби та складнощі в аграрному секторі неминуче призведуть до подорожчання червоного м'яса. Водночас птахівництво залишається більш гнучкою галуззю, що дозволяє виробникам курятини утримувати ціни на відносно стабільному рівні, а подекуди навіть знижувати їх для стимулювання попиту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, ми писали, що у вересні пропозиція ягід на українському ринку різко скоротилася, що спровокувало історичний стрибок вартості малини, лохини та ремонтантної полуниці. Роздрібні ціни на малину злетіли до 200–280 гривень за кілограм