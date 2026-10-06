Чому малина та лохина раптово стали "золотими"?

У вересні пропозиція ягід на українському ринку різко скоротилася, що спровокувало історичний стрибок вартості малини, лохини та ремонтантної полуниці. Роздрібні ціни на малину злетіли до 200–280 гривень за кілограм, а переробники платили рекордні 195 гривень без ПДВ, повідомляє Асоціація "Ягідництво України".

Головною причиною такого цінового ралі став тотальний дефіцит сировини в країнах ЄС. Польща, яка є одним із ключових гравців на ринку, втратила значну частину врожаю через весняні заморозки та літню негоду. Це змусило європейських переробників масово скуповувати українську ягоду, створюючи шалений попит і вимиваючи пропозицію з внутрішнього ринку.

Що відбувається з цінами на інші ягоди

Лохина також завершує сезон на високій ноті: через швидке скорочення запасів її вартість у роздрібних мережах підскочила до 210–280 гривень за кілограм. Для порівняння, ще у серпні медіанна ціна трималася на рівні 200 гривень. Осіння ремонтантна полуниця не відстає – за неї зараз просять від 120 до 270 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Фундамент для нинішніх рекордів закладався ще влітку, коли європейські компанії почали активно шукати заміну втраченому врожаю. Вже у липні Польща стала головним покупцем української замороженої малини, імпортувавши майже 3 тисячі тонн.

Загалом на старті сезону 2026/27 років Україна встигла відправити на експорт 7,4 тисячі тонн ягоди за середньою ціною понад 4 євро за кілограм, що й призвело до нинішнього дефіциту та високих цін для українського споживача.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, у серпні середня вартість томатів у країнах ЄС сягнула 1,55 євро за кілограм, що стало абсолютним максимумом за останні п'ять років. Такі дані наводить Європейська комісія, фіксуючи суттєве подорожчання порівняно з минулим роком.