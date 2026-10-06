Почему малина и голубика внезапно стали "золотыми"?

В сентябре предложение ягод на украинском рынке резко сократилось, что спровоцировало исторический скачок цен на малину, голубику и ремонтантную клубнику. Розничные цены на малину взлетели до 200–280 гривен за килограмм, а переработчики платили рекордные 195 гривен без НДС, сообщает Ассоциация "Ягодничество Украины".

Главной причиной такого ценового ралли стал тотальный дефицит сырья в странах ЕС. Польша, являющаяся одним из ключевых игроков на рынке, потеряла значительную часть урожая из-за весенних заморозков и летней непогоды. Это вынудило европейских переработчиков массово скупать украинскую ягоду, создавая бешеный спрос и вытесняя предложение с внутреннего рынка.

Что происходит с ценами на другие ягоды

Голубика также завершает сезон на высокой ноте: из-за быстрого сокращения запасов ее стоимость в розничных сетях подскочила до 210–280 гривен за килограмм. Для сравнения: в августе медианная цена держалась на уровне 200 гривен. Осенняя ремонтантная клубника не отстает – за нее сейчас просят от 120 до 270 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Фундамент для нынешних рекордов закладывался еще летом, когда европейские компании начали активно искать замену утраченному урожаю. Уже в июле Польша стала главным покупателем украинской замороженной малины, импортировав почти 3 тысячи тонн.

В целом на старте сезона 2026/27 годов Украина успела отправить на экспорт 7,4 тысячи тонн ягоды по средней цене более 4 евро за килограмм, что и привело к нынешнему дефициту и высоким ценам для украинского потребителя.

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Кстати, в августе средняя стоимость томатов в странах ЕС достигла 1,55 евро за килограмм, что стало абсолютным максимумом за последние пять лет. Такие данные приводит Европейская комиссия, фиксируя существенное подорожание по сравнению с прошлым годом.