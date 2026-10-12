Что происходит с ценами на рынке и почему аграрии массово распродают урожай

На сегодняшний день фермеры готовы продавать репчатый лук по 9–15 гривен за килограмм, что на 10% дешевле по сравнению с прошлой неделей. Предложение на рынке стремительно растет, а вот спрос со стороны покупателей остается вялым, о чем свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

Главной причиной такого ценового пика стало низкое качество овощей. Из-за неблагоприятной погоды во время сбора урожая значительная часть лука просто не долежит до зимы.

Пытаясь как можно быстрее реализовать такую продукцию, большинство фермеров продолжают снижать отпускные цены,

– отмечают эксперты.

Зато качественный лук производители убирают в хранилища, ожидая лучших времен и более высоких цен.

Какова была ситуация ранее и что происходит с ценами сейчас

Стоит напомнить, что в прошлом году ситуация на рынке была несколько иной. Несмотря на нынешнее подешевение, сейчас репчатый лук в Украине в среднем стоит на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда рынок был перенасыщен, а цены держались на более низких отметках.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Для обычного потребителя оптовые цены превращаются в розничные с определенной наценкой. На полках больших торговых сетей Украины стоимость репчатого лука сейчас колеблется в пределах 14–22 гривен за килограмм. В частности, в "АТБ" килограмм обойдется примерно в 14–15 гривен, в "Сильпо" цены начинаются от 16 гривен, а в сети "Novus" отборный лук можно найти по цене 18–22 гривны. Поэтому сейчас идеальное время, чтобы сделать небольшие запасы на ближайшие недели, пока на рынке много дешевого товара.

Недавно мы рассказывали, что поход в супермаркет за продуктами для сытного ужина становится все более серьезным испытанием для семейного бюджета. Стоимость популярных видов мяса на полках магазинов снова переписали, заставляя украинцев внимательнее присматриваться к ценникам.